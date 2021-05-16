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16 May 2021 - 21:15- Yaşam G: 16 May 2021 - 21:22

Asırlık nine virüse yenildi!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde yaşayan asırlık nine koronavirüse yenik düştü.
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Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Fatma Çelik, korona virüs pandemisine yakalandı. Hastanede 10 gün tedavi gören asırlık nine Ayşe Fatma Çelik, Covid-19’a yenik düştü.
Nüfus cüzdanında 92 yaşında görünen, ancak nüfusa geç kayıt olduğundan 100 yaşında olduğu belirtilen Ayşe Fatma Çelik, Erkenek Mahallesi Mezarlığında defin edildi. (İHA)
# malatya, doğanşehir, erkenek

16 May 2021 - 21:15 Malatya/ Doğanşehir- Yaşam

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