Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Fatma Çelik, korona virüs pandemisine yakalandı. Hastanede 10 gün tedavi gören asırlık nine Ayşe Fatma Çelik, Covid-19’a yenik düştü.
Nüfus cüzdanında 92 yaşında görünen, ancak nüfusa geç kayıt olduğundan 100 yaşında olduğu belirtilen Ayşe Fatma Çelik, Erkenek Mahallesi Mezarlığında defin edildi. (İHA)
16 May 2021 - 21:15- Yaşam Güncelleme: 16 May 2021 - 21:22
Asırlık nine virüse yenildi!
Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde yaşayan asırlık nine koronavirüse yenik düştü.
Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Fatma Çelik, korona virüs pandemisine yakalandı. Hastanede 10 gün tedavi gören asırlık nine Ayşe Fatma Çelik, Covid-19’a yenik düştü.
# malatya, doğanşehir, erkenek
16 May 2021 - 21:15 Malatya/ Doğanşehir- Yaşam Yazdır
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.