16 May 2021 - 18:09- Spor

“GEÇEN SENE BU TAKIM DÜŞTÜ, BU SENE LİGDE TUTTUK”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig sezonunun tamamlanmasının ardından, “Bizim için burada kendi camiamızı en iyi şekilde temsil etmek görevimizdi. Bunu da yaptık. Ondan dolayı mutluyuz. Ben bu takımla lige çıktım. Geçen sene bu takım düştü, bu sene ligde tuttuk. Benim için inanılmaz bir olay” dedi.