16 May 2021 - 16:17- Spor

“NE YAPACAKTI, MAÇI MI SATACAKTI?”

Yeni Malatyaspor formasıyla Galatasaray’a attığı golle eski takımını şampiyonluktan eden başarılı futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük, Galatasaray’lı taraftarların kendilerine yaptığı eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.