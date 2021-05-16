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16 May 2021 - 16:17- Spor G: 16 May 2021 - 17:47

“NE YAPACAKTI, MAÇI MI SATACAKTI?”

Yeni Malatyaspor formasıyla Galatasaray’a attığı golle eski takımını şampiyonluktan eden başarılı futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük, Galatasaray’lı taraftarların kendilerine yaptığı eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Sarı kırmızılı takımın kaptanı Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük sosyal medyada kendilerine yapılan eleştirilere karşılık verdiği paylaşımda,

Maç bittiğinden beri bana ve eşime çok ağır hakaretler ediyorsunuz. Şampiyonluk senin kocan yüzünden gitti, ‘Bunu sizden beklemezdik’. Benim ne kadar büyük Galatasaray taraftarı olduğumu herkes bilir. Siz şuan ne kadar üzülüyorsanız inanın bende o kadar çok üzülüyorum. Eşimde o kadar üzülüyor. Ama benim eşim Malatyaspor’un futbolcusu. Oranın ekmeğini yiyor. Ne olursa olsun bu onun işi. Maç satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı? Ben her zaman size söylüyorum; şeref ne kadar önemli bir şeydir. Bana hakaret edenler için bilmiyorum ne kadar önemi var ama şeref bizim için çok önemli. Etmiş olduğunuz hakaretleri benim eşim hak etmiyor. Galatasaray’dayken de ne kadar çok istekli olduğunu biliyorsunuz. Galatasaray için de elinden geleni yaptığını biliyorsunuz. Benim eşim oradan ayrıldıktan sonra Malatyaspor’un ekmeğini yiyor. Orası için savaşmak zorunda. Bunu yapmalıydı. Ona da bu yakışırdır. Bana ve eşime diyorsunuz ki; Galatasaray ile olan fotoğraflarınızı silin. Bunları benim eşim hak etmiyor. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. Her futbolcunun yapması gerektiği gibi eşimde ekmeğini nerden kazanıyorsa orası için savaşmak zorunda. Onun maç satmayacağını biliyorsunuz. Onun için çok rica ediyorum; lütfen artık durun

ifadelerini kullandı.
# haberler, adem büyük, yeni malatyaspor

16 May 2021 - 16:17 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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