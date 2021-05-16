1 Haziran’a kadar kademeli normalleşme

İçişleri Bakakanlığı bugün 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile kademeli normalleşmeye geçti. Bilim Kurulu tavsiye kararları ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak kademeli normalleşme tedbirleri hayata geçirilecek.

Bu kapsamda; kademeli normalleşme adım adım şu şekilde belirtildi:

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-¬05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (trambüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmasına devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilecek.

İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ

Yeme-içme yerlerinin (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi) işyerlerinin faaliyetleri şu şekilde olacak:

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebilmelerine izin verilecek.

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilmesine,

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocaklarının ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilmelerine karar verildi.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokullarının da faaliyetlerine devam etmesine, diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulamanın sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesine yer verildi. ( Haber Merkezi)