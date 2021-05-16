178 kişiye 160 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan Perşembe gününden itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları tedbirleri kapsamında, emniyet görevlilerince il genelinde denetimlerde bulunuldu.

Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 14, 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer kurallara uymayan 178 kişiye 160 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler ayrıca, 3 gün boyunca 2 bin 428 işyerini denetlerken, denetimler sonucunda kurallara uymayan 15 işletmeye işlem yapıldı.

14 Mayıs’ta 59 kişiye 53 bin 100 TL, 15 Mayıs’ta 59 kişiye 53 bin 100 TL, 16 Mayıs’ta 60 kişiye 54 bin TL olmak üzere toplamda 160 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs’ta yaptığı denetimler kapsamında maske takma kuralı kapsamında 630 kişiyi kontrol ederken, kurala uymayan 13 kişiye 11 bin 700TL para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 47 kişiye 42 bin 300 TL ceza yazdı.

806 işyerini kontrol eden ekipler, kurala uymayan 10 işyerine işlem yaptı.