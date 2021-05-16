Busabah Malatya Busabah Malatya
16 May 2021 - 12:03- Asayiş G: 16 May 2021 - 12:08

178 kişiye 160 bin lira ceza

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer kurallara uymayan 178 kişiye 160 bin lira idari para cezası uygulandı.
mask

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan Perşembe gününden itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları tedbirleri kapsamında, emniyet görevlilerince il genelinde denetimlerde bulunuldu.

Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 14, 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer kurallara uymayan 178 kişiye 160 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler ayrıca, 3 gün boyunca 2 bin 428 işyerini denetlerken, denetimler sonucunda kurallara uymayan 15 işletmeye işlem yapıldı.

14 Mayıs’ta 59 kişiye 53 bin 100 TL, 15 Mayıs’ta 59 kişiye 53 bin 100 TL, 16 Mayıs’ta 60 kişiye 54 bin TL olmak üzere toplamda 160 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs’ta yaptığı denetimler kapsamında maske takma kuralı kapsamında 630 kişiyi kontrol ederken, kurala uymayan 13 kişiye 11 bin 700TL para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 47 kişiye 42 bin 300 TL ceza yazdı.

806 işyerini kontrol eden ekipler, kurala uymayan 10 işyerine işlem yaptı.

# ceza, denetim, malatya, haberler, koronavirüs, maske, para

16 May 2021 - 12:03 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Ceza üstüne ceza! mask
Ceza üstüne ceza!
Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 59 kişiye ceza kesildi mask
Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 59 kişiye ceza kesildi
Gasp ve hırsızlık olaylarına karışan bir kişi tutuklandı mask
Gasp ve hırsızlık olaylarına karışan bir kişi tutuklandı
Kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi mask
Kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi
9 torbacı tutuklandı mask
9 torbacı tutuklandı
Tam kapanmada denetimler sürüyor mask
Tam kapanmada denetimler sürüyor
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkandan GEVREK bir sitem! mask
Başkandan GEVREK bir sitem!
Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti mask
Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti
Arkadaşını tüfekle vurdu! mask
Arkadaşını tüfekle vurdu!
DNA testi istedi mask
DNA testi istedi
“İKİNCİ BİR TAKIM DAHA ARMAĞAN EDECEĞİZ” mask
“İKİNCİ BİR TAKIM DAHA ARMAĞAN EDECEĞİZ”
YMS, İstanbul trafiğini kapattı! mask
YMS, İstanbul trafiğini kapattı!

GALERİ

Kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı mask
Kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Merkezde bayram yoğunluğu mask
Merkezde bayram yoğunluğu
“Dalda bir tek ürün kalmadı” mask
“Dalda bir tek ürün kalmadı”
ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ BAYRAM MESAJI mask
ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ BAYRAM MESAJI
Seyyar kalaycılık mask
Seyyar kalaycılık
Seyir halindeki otomobil yandı! mask
Seyir halindeki otomobil yandı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL