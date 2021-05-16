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16 May 2021 - 11:47- Yaşam G: 16 May 2021 - 11:51

Evsa’nın yüzü artık gülüyor!

Doğanşehir’in meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Ev sakinlerinden olan küçük yaştaki Evsa, yanan evi karşısında gözyaşlarına boğuldu. Şuan evleri olmadığı için komşuda kalan ailede, yardımseverlerden gelen destekle yüzler gülmeye başladı.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Doğanşehir’in Polat Mahallesi’nde çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen Tekin ailesi bayrama buruk bir şekilde girdi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında mutluluk veren tek şey, ev sakinlerinin yangın anında ev olmayışı oldu. 70 yaşındaki KOAH hastası Mahmut Tekin’e ait olan evde çıkan yangından geriye hiçbir şey kalmadı.

Yanan evi gözyaşları içinde izleyen ev sakinlerinden olan küçük yaştaki Evsa’nın gözyaşları yürekleri burktu. Evsa’nın gözyaşlarına kayıtsız kalmayan iş insanlarından Emine Aydıncak Ramazan Bayramı’nın birinci günü Evsa’yı görmek için Polat Mahallesi’ne gitti.

Yanan evde yerinde incelemelerde bulunan Aydıncak,

Evsa’nın evini komple düzeceğim. Evde kullanılacak hiçbir şey kalmamış. Aslında evin koltuk kanepe ihtiyacını almak için gitmiştim ama iğneden ipliğe hiçbir şey yok.  Bir gün içinde birçok şeyi hallettim. Sosyal medyadan yaptığım paylaşımlar sonucu birçok insandan destek geldi. Bu evde toplam 6 kişi yaşıyor. Yaşlı bir KOAH hastası amca var ve o da cihazı yandığı için şu an hastanede tedavi oluyor. Bayramda amaç çocukları sevindirmekse bende gülen yüz Evsa’nın olsun istedim. Hemen Evsa’nın yanına gittim. Şu anda komşuda kalıyorlar. Eğer Kaymakamlık evin inşaatını yaparsa bende elimden geldiğince iç düzenlemesini yapacağım. Şuan beyaz eşya eksik. Daha bunları tamamlayamadık. Birde yatak odası ve baza lazım. Bunları ayarlamaya çalışıyorum

dedi.

 

 

# için, doğanşehir, tedavi, destek, ramazan bayramı, yangın

16 May 2021 - 11:47 Malatya/ Doğanşehir- Yaşam

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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