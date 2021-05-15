YMS, yenilse de karakter dersi verdi herkese

Süper Ligin 42.haftasında Yeni Malatyaspor, İstanbul’da Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor, 39.dakikada İssam Chebake’nin ortasında Adem Büyük’ün attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlanırken, Galatasaray 53.dakikada Halil Dervişoğlu’nun golüyle skoru 1-1’e getirdi. İstanbul ekibi, 60.dakikada Ryan Babel’in kaydettiği golle mücadelede 2-1 öne geçti. Galatasaray, Oğulcan Çağlayan’ın 90.dakikada kaydettiği golle skoru 3-1’e getirdi.

Şampiyonluğu yakından ilgilendiren karşılaşma 3-1 Galatasaray’ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Yeni Malatyaspor, hafta içerisinde bu karşılaşmaya yönelik yapılan açıklamalara da sahada ortaya koyduğu mücadeleyle tokat gibi cevap vermiş oldu.

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun, 4.Hakem Kutluhan Bilgiç

VAR: Mete Kalkavan

AVAR: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz

GALATASARAY: Muslera, Yedlin (Dk.46 Şener Özbayraklı), Donk, Marcao, Saracchi (Dk.74 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk.76 Oğulcan Çağlayan), Gedson, Emre Akbaba (Dk.46 Kerem Aktürkoğlu), Arda Turan (Dk.46 Mostafa Mohamed), Babel, Halil Dervişoğlu

YEDEKLER: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Luyindama, Mostafa Mohamed, Emre Kılınç, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

HELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Mallan (Dk.67, Acquah), Wallace, Hadebe, Tetteh (Dk.90 Ahmed Ildız), Fofana (Dk.74 Mustafa Eskihellaç), Semih Kaya, Hafez, Chebake, Zeki, Adem Büyük (Dk.67 Kubilay Kanatsızkuş)

YEDEKLER: Abulsamed Damlu, Acquah, Umut Bulut, Aly, Doğukan Emeksiz, Ahmed Ildız, Eric, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir

TEKNİKDİREKTÖR: İrfan Buz

GOLLER: Dk.53 Halil Dervişoğlu, Dk.60 Ryan Babel, Dk.90 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray), Dk.39 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor

Dakika 10: Galatasaray atağında ceza alanına doldurulan top Semih'ten sekti Arda dönerek vurdu top yandan auta gitti.

Dakika 12: Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Saracchi'nin ortası savunmadan döndü, Ertaç'ın sektirdiği topa Arda çevirdi Halil'in şutunda top üstten auta gitti.

Dakika 22: Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Babel'in ortasına Halil yakın mesafeden kafayı vurdu Ertaç son anda gole izin vermedi savunma topu kornere gönderdi.

Dakika 28: Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi'nin ceza alanına çevirdiği topa Emre vurdu top yandan auta gitti.

Dakika 30: Galatasaray atağında ceza yayında topla buluşan Halil savunma arkasına gönderdi Yedlin'den önce Ertaç çıkarak topa sahip oldu.

Dakika 31: Hızlı gelişen Malatyaspor atağında sol kanattan hareketlenen Fofana'nın çevirdiği top diğer kanattan auta gitti.

Dakika 39 GOL: Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün golü ile maçta öne geçti. Hızlı gelişen atakta Moryke Fofana'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Issam Chebake ceza alanına girerek topu içeri ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Adem Büyük, penaltı noktası gerisinden gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.

Dakika 42: Marcelo Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

Dakika 50: Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

Dakika 53 GOL: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golü ile maçta eşitliği yakaladı. Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun, karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Ertaç Özbir'in yanından ağlarla buluştu: 1-1

Dakika 58: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gedson Fernandes'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Ryan Babel'in arka direkte yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

Dakika 60 GOL: Galatasaray, Ryan Babel'in golü ile maçta öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı bekletmeden topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Ryan Babel'in arka direkte gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ertaç Özbir'in yanından ağlarla buluşturdu: 2-1.

Dakika 70: Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gedson Fernandes'in ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Marcao'nun, ön direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla auta çıktı.

Dakika 90 GOL: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkarttı. Savunmadan gönderilen uzun pasta Wallace'dan seken topu önünde bulan Oğulcan Çağlayan'ın, ceza alanında hafif sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluştu: 3-1.

Dakika 90: Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.