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15 May 2021 - 14:53- Yaşam G: 15 May 2021 - 14:59

Yılan için harekete geçtiler!

Adıyaman’da evin bahçesinde görülen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı. bir evin bahçesinde görülen yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan için itfaiye ekipleri harekete geçti.
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Adıyaman merkez Fatih mahallesi 22100 nolu sokakta bulunan Mehmet Aktar’a ait evin bahçesinde aile bireyleri yılanı gördü. Yılanı yakalaması için Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bilgi verildi.
İtfaiye ekipleri belirtilen adreste yılanı özel alet ile yakalayarak kafese koydu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan siyah yılan ekipler tarafından doğaya bırakıldı.
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15 May 2021 - 14:53 Malatya- Yaşam

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