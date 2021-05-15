Adıyaman merkez Fatih mahallesi 22100 nolu sokakta bulunan Mehmet Aktar’a ait evin bahçesinde aile bireyleri yılanı gördü. Yılanı yakalaması için Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bilgi verildi.
İtfaiye ekipleri belirtilen adreste yılanı özel alet ile yakalayarak kafese koydu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan siyah yılan ekipler tarafından doğaya bırakıldı.
15 May 2021 - 14:53- Yaşam Güncelleme: 15 May 2021 - 14:59
Yılan için harekete geçtiler!
Adıyaman’da evin bahçesinde görülen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı. bir evin bahçesinde görülen yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan için itfaiye ekipleri harekete geçti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.