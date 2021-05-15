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15 May 2021 - 14:42- Spor G: 15 May 2021 - 14:52

YMS, İstanbul trafiğini kapattı!

İstanbul Valiliği bu akşam oynanacak Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.
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İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, bugün Galatasaray-Yeni Malatyaspor takımları arasında oynanacak Süper Lig müsabakası nedeniyle saat 17.30’dan itibaren kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

Kapatılacak yollar şunlar:

"TEM Kuzey yan yoldan Cendere Caddesi’ne bağlantı yolu, Kağıthane’den gelip Azerbaycan Caddesi’nden Metin Oktay Caddesi’ne bağlanıp, TEM Kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kâğıthane’den TEM’e bağlantı yolu hem de TEM Kuzey yan yoldan Vadi İstanbul’a bağlantı yolu, Kemerburgaz’dan gelip, Azerbaycan Caddesi’nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi’ni takiben TEM Kuzeye bağlantı yolu trafiğe kapatılacak".

Alternatif yollar ise şunlar:

"TEM Kuzey Yol Hasdal Bağlantı Yolu, Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi".
(İHA)
# yeni malatyaspor, galatasaray, süper lig

15 May 2021 - 14:42 Malatya- Spor

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