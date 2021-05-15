Çelenk sunumuyla başladı!

Gençlik Haftası kapsamında, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Haftanın önemine binaen bir konuşma yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan,
Her yıl 15–21 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanan Gençlik Haftası yaşanan pandemi ve tam kapanma nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir kutlama programı hazırladık. Malatya Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize edeceği Gençlik Haftası programı kapsamında, hafta boyunca yapılacak olan ağaç dikimi, müzik dinletisi (online), sergi, satranç turnuvası (online), çelenk töreni, şehir turu ve sağlık çalışanlarına gül verilmesi gibi çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerle devam edecek
ifadelerini kullandı.
Kayhan, pandemi döneminde antrenörlerin online eğitimler verdiklerini kaydederek,
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ülkemizde yaşanan bu salgın sürecinde yurtlarımızda karantina da olması gereken vatandaşlarımızı misafir ettik, gençlerimizin evde hareketsiz kalmaması için uzman antrenörlerimizin nezaretinde evlerinde online antrenmanlar yaptık, sosyal medya sayfalarımızda sanat ve spor faaliyetleri yayınladık. Salonlarımızın kapalı olduğu bu günlerde evlerimizin salonlarında yapılabilecek faaliyetleri halkımızla paylaştık. Ayrıca, birçok tesisimizin bakım onarım işlerini tamamlayarak tesislerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine Gençlik Merkezlerimizde birçok uzaktan eğitimler yaptık
diye konuştu.
Gençlere de çağrıda bulunan Kayhan, şunları söyledi:
Sevgili gençler; hafta boyunca gerek il merkezimizde gerekse ilçelerimizde sosyal mesafe kurallarına ve içinde bulunduğumuz sürece uygun etkinliklerimiz devam edecektir. Sporda, sanatta, bilimde, teknolojide, ekonomide, ahlakta ve insanlıkta örnek bir toplum olma hedefimize ulaşmak için her koşulda yılmadan yolumuza devam etmeliyiz. Ülkemizin en kısa zamanda bu süreci atlatmasını ve gençlerimizin doğayla ve sporla buluşmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte fedakârca mücadele eden tüm vatandaşlarımıza minnetlerimizi sunuyoruz. Bu duygularla Milli Mücadele’nin 102. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve değerli silah arkadaşlarını, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin sosyal mesafeye uyarak çeşitli etkinlik ve yarışmalarla kutlayacakları Gençlik Haftasını tebrik eder, saygılarımı arz ederim.
(Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.