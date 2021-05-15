Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan Hava Tahmin Raporu’nda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği söylendi. Sıcaklıklarda 3 ila 6 derece arasında bir artış bekleniyor.
15 May 2021 - 13:27- Yaşam Güncelleme: 15 May 2021 - 13:31
Sıcaklıklar artıyor!
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteorolojiden yapılan hava tahmin raporunda havanın az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.