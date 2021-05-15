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15 May 2021 - 13:09- Spor G: 15 May 2021 - 13:18

Tur için sahaya çıkacak!

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3.Lig play-off yarı final mücadelesinde 1928 Bucaspor ile karşı karşıya gelecek.
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3. Lig'de elde ettiği başarıyla bir üst lig için Play-Off oynama şansı yakalayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, çeyrek finalde Ofspor’u eleyerek yarı finale yükseldi. Malatya ekibi yarı finaldeyse İzmir ekibi 1928 Bucaspor’a rakip oldu. İki maçlı eleme turunda ilk maç bu gün saat 16.00’da Yeşiltepe Spor Kompleksinde oynanacak. Maçı Kadir Sağlam yönetecek. Ligde oynanan iki maçta da 1928 Bucaspor 1-0 galip gelmişti. İkinci maç, 19 Mayıs Çarşamba günü Yeni Buca stadyumunda oynanacak.
# yeşilyurt belediyespor, 3.lig, Bucaspor

15 May 2021 - 13:09 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

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