3. Lig'de elde ettiği başarıyla bir üst lig için Play-Off oynama şansı yakalayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, çeyrek finalde Ofspor’u eleyerek yarı finale yükseldi. Malatya ekibi yarı finaldeyse İzmir ekibi 1928 Bucaspor’a rakip oldu. İki maçlı eleme turunda ilk maç bu gün saat 16.00’da Yeşiltepe Spor Kompleksinde oynanacak. Maçı Kadir Sağlam yönetecek. Ligde oynanan iki maçta da 1928 Bucaspor 1-0 galip gelmişti. İkinci maç, 19 Mayıs Çarşamba günü Yeni Buca stadyumunda oynanacak.
15 May 2021 - 13:09- Spor Güncelleme: 15 May 2021 - 13:18
Tur için sahaya çıkacak!
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3.Lig play-off yarı final mücadelesinde 1928 Bucaspor ile karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.