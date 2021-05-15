Kayadan düştü, itfaiye kurtardı!

Arapgir İlçesi Koru Mahallesi Yarımca mevkiinde bulunan bir bağ evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 araç ve 5 personel ile yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, bağ evinde maddi hasar meydana geldi.

Kernek Mahallesi İpek Caddesi’nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 araç ve 6 personel ile müdahale ettİği yangını kontrol altına aldı.

KAYALIKTAN DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI



Doğanşehir İlçesi’nde kayalıktan düşen bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre olay, Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesi Göltepe mevkiinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri, bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine bölgeye intikal etti.

İtfaiye ekipleri, düşme sonucu yaralanan bir kişiyi kurtardı. Sedyeyle 112 sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ELEKTRİK DİREĞİNDE MAHSUR KALDI



Doğanyol’da elektrik direğinde mahsur kalan bir kişi, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Doğanyol Mahallesi Çolak Mahallesi Küçük mevkiinde elektrik direğine çıkan bir vatandaş, burada mahsur kaldı.

Çevredekiler, elektrik direğinde mahsur kalan vatandaş için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşı kurtardı.