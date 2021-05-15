15 May 2021 - 12:17- Spor

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA YASAK

İçişleri Bakanlığı, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi. Buna göre cadde, sokak ve meydanlarda bu akşam oynanacak maçlar sonrası belli olacak şampiyon takım taraftarlarına kutlama izni verilmeyecek.