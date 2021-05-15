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15 May 2021 - 12:17- Spor G: 15 May 2021 - 12:32

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA YASAK

İçişleri Bakanlığı, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi. Buna göre cadde, sokak ve meydanlarda bu akşam oynanacak maçlar sonrası belli olacak şampiyon takım taraftarlarına kutlama izni verilmeyecek.

FERDİ DURDU
FERDİ DURDU Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen uyarı yazısında Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilerek gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar görevli alınması istendi.

Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyeceği de kaydedildi.
# şampiyonluk, şampiyon

15 May 2021 - 12:17 Malatya- Spor

Muhabir Ferdi Durdu

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