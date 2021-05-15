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15 May 2021 - 11:50- Gündem G: 15 May 2021 - 12:03

Erdoğan: Haziran’da gevşetmeyi planlıyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gözler Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı’na döndü. Bilim Kurulu’nun kararlarıyla şekillenen Kabine Toplantısı’nda, 17 Mayıs’ta sona eren kısıtlamanın uzayıp uzamayacağına dair karar netleşecek.
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AK Parti teşkilatları ile online bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kontrollü normalleşme sinyali verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacağız. Bu konudaki detayları kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz

dedi.

(İHA)

 

15 May 2021 - 11:50 Malatya- Gündem

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