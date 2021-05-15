Ceza üstüne ceza!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 57 kişiye 51 bin 300, maske takma kuralına uymayan 2 kişiye ise bin 800 lira ceza kesildi. Emniyet ekiplerince, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 59 kişiye 53 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Ekipler ayrıca, kısıtlama kapsamında 893 işyeri ile 194 toplu taşıma ve ticari aracı (otobüs, taksi, servis) denetledi. Ekipler tarafından 3 işyerine işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama kapsamında, maske takmama kuralına ilişkin bin 194, sosyal mesafe kuralına ilişkin bin 192 kişiyi kontrol ederken, maske takma kuralına uymayan 2, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 57 kişiye para cezası uyguladı.

Şuana kadar izolasyon ihlali sonucu bin 182 kişi yurda yerleştirildi. Şuanda 6 kişinin ise KYK yurtlarında karantinaya alındığı kaydedildi.