Alınan bilgiye göre kavga, İnönü Üniversitesi lojmanlarında meydana geldi. Lojmanlar bölgesinde çıkan kavgada N.P., 12 yaşı büyük, 4’ü de yaşı küçük olan şüpheliler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle saldırıya uğradı. Şikayet üzerine mağdur ve şüpheliler, emniyet ekipleri tarafından Battalgazi Polis Merkezi’ne götürüldü.
Battalgazi Polis Merkezi’ne gelen ve N.P.’nin yakınları olduğu öğrenilen 9 kişi, üniversitedeki kavga olayının şüphelileri I.T. ile M.T.’nin babası Ö.K.’ye saldırdı. Tartışma esnasında şüpheli C.P., kendisini engellemeye çalışan bir polis memurunun yaralanmasına neden oldu. Kavga, polislerin araya girmesi ile sona erdi.
Polis ekipleri, karakolda kavgaya karışan 9 kişi ile onların yanında bulunan ancak olaya karışmayan 7 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal etmelerinden dolayı idari işlem uyguladı.
Her iki olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti
İnönü Üniversitesi lojmanlarında meydana gelen kavga karakolda bitti. Emniyet ekipleri, kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden idari işlem uyguladı.
Alınan bilgiye göre kavga, İnönü Üniversitesi lojmanlarında meydana geldi. Lojmanlar bölgesinde çıkan kavgada N.P., 12 yaşı büyük, 4’ü de yaşı küçük olan şüpheliler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle saldırıya uğradı. Şikayet üzerine mağdur ve şüpheliler, emniyet ekipleri tarafından Battalgazi Polis Merkezi’ne götürüldü.
15 May 2021 - 09:34 Malatya- Asayiş Yazdır
Muhabir Ferdi Durdu
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.