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15 May 2021 - 09:34- Asayiş G: 15 May 2021 - 09:47

Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti

İnönü Üniversitesi lojmanlarında meydana gelen kavga karakolda bitti. Emniyet ekipleri, kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden idari işlem uyguladı.

FERDİ DURDU
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Alınan bilgiye göre kavga, İnönü Üniversitesi lojmanlarında meydana geldi. Lojmanlar bölgesinde çıkan kavgada N.P., 12 yaşı büyük, 4’ü de yaşı küçük olan şüpheliler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle saldırıya uğradı. Şikayet üzerine mağdur ve şüpheliler, emniyet ekipleri tarafından Battalgazi Polis Merkezi’ne götürüldü.
 
Battalgazi Polis Merkezi’ne gelen ve N.P.’nin yakınları olduğu öğrenilen 9 kişi, üniversitedeki kavga olayının şüphelileri I.T. ile M.T.’nin babası Ö.K.’ye saldırdı. Tartışma esnasında şüpheli C.P., kendisini engellemeye çalışan bir polis memurunun yaralanmasına neden oldu. Kavga, polislerin araya girmesi ile sona erdi. 
 
Polis ekipleri, karakolda kavgaya karışan 9 kişi ile onların yanında bulunan ancak olaya karışmayan 7 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal etmelerinden dolayı idari işlem uyguladı.
 
Her iki olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

15 May 2021 - 09:34 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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