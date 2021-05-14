“Kadınım, Kazanırım, Kalkınırım”

Kadınların iş gücüne katılımı, iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak, ev kadınlarının hayallerini gerçekleştirmek, kadının sosyal ve içtimai hayatta fonksiyonlarını arttırmak, kadınların hünerli ellerinden çıkan ürünleri üreticiden direk olarak tüketiciyle buluşturmak ve karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma suretiyle sağlayıp korumak amacıyla Battalgazi Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan Türkiye’nin ilk endüstriyel mutfağına sahip Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, hayata geçirdiği projelerle kadınların üretimde söz sahibi olmalarına katkı sağlıyor.

Kooperatifin desteğiyle bilik ekmeği yapan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi gönüllü üyesi Nuray Bingöl,

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifinin gönüllü üyelerinden biriyim. Ben bu işi severek yapıyorum. Büyüklerimizin zamanında yapılan nostalji ekmeğini tekrar gündeme getirip, toplumun yeniden görmesini ve tatmasını istedik, arkadaşlarımızla bir birimize yardım ederek

ifadelerini kullandı.

Bingöl, bilik ekmeği yapımını şöyle anlattı:



Buğday alıp değirmenden öğüttükten sonra doğal ekmek unu yaptırıyorum. Doğal tere yağı doğal zeytin yağı, doğal süt ve ekşi mayadan oluşan karışımın birleşmesi ile hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz mayalandıktan sonra küçük bezeler halinde önce el üstü sonra topak şeklinde daha sonra ise merdane yardımı ile açma işlemimizi bitiriyoruz. Bu işlemin ardından tandır pişirme işlemine geçiyoruz. Ekmeğimizin üzerinde bol susam olabilir, haş haş olabilir, küncü ve çörekte isteye göre dökülebilir. Bunlarda çok güzel bir aroma veriyor ekmeğimize. Kızarma işlemi tamamlandıktan sonra bir maşa yardı ile ekmeğimi alıp soğutup, paketliyoruz. Dışarıda en az 5-6 gün dayan süreci var. Şehir dışından almış olduğumuz siparişleri vatandaşlarımız difrizde saklıyorlar. İhtiyaç duydukları zaman dışarı çıkarıldığında 5 dakika sonra pamuk gibi oluyor.

Ev kadınlarına da çağrıda bulunan Bingöl,



Buradan ev hanımlarımıza bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Mutlaka bir şeylerle uğraşsınlar, üretsinler. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifimizin fahri başkanı Yıldız Güder hanım efendiye çok teşekkür ederiz. Böyle bir kooperatifi kurduğu için. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi gönüllü üyesi olarak “Kadınım, Kazanırım, Kalkınırım

dedi.