Ağbaba: ''HELAL ETMİYORUM''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Teşkilatı ile video konferans yöntemiyle düzenlenen bayramlaşma programında konuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada:
Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz
dedi.
Twitter üzerinden yapılan bu açıklamaya karşı helal etmiyorum hastagi başlatıldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan konuyla ilgili cevap gecikmedi. Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Esnafı perişan ettiler, insanları işinden ettiler. Onlarca esnafımız intihar etti, birçoğu intiharın eşiğine geldi. Helallik değil hemen seçim istiyoruz. Helal etmiyorum.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.