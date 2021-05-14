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14 May 2021 - 18:01- Gündem G: 14 May 2021 - 18:23

Ağbaba: ''HELAL ETMİYORUM''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Teşkilatı ile video konferans yöntemiyle düzenlenen bayramlaşma programında konuştu, esnaftan helallik istedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ''Helal etmiyorum'' dedi.

Şafak Şahin
Şafak Şahin Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Teşkilatı ile video konferans yöntemiyle düzenlenen bayramlaşma programında konuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada:

Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz

dedi.

Twitter üzerinden yapılan bu açıklamaya karşı helal etmiyorum hastagi başlatıldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan konuyla ilgili cevap gecikmedi. Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Esnafı perişan ettiler, insanları işinden ettiler. Onlarca esnafımız intihar etti, birçoğu intiharın eşiğine geldi. Helallik değil hemen seçim istiyoruz. Helal etmiyorum. 
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14 May 2021 - 18:01 Malatya- Gündem

Muhabir Şafak Şahin

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