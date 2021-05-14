Anadolu Efes’in 44 numaralı Hırvat oyuncusu

Malatya’nın plaka kodu olan 44 numaralı formayı giyen Hırvat oyuncu, Anadolu Efes taraftarının kendisine "Malatyalı" diye hitap etmesinden mutlu olduğunu dile getirdi.
Taraftarların bana “Malatyalı” demesi beni mutlu ediyor
diyen Simon,
Bu durum, taraftarlarla daha güçlü bağ kurmamı sağlıyor. Malatya’dan çok sayıda hediye de alıyorum. Bu durumun 44 numaralı formadan kaynaklandığını biliyorum
ifadelerini kullandı.
Krunoslav Simon, 44 numaralı formayı giymesine ilişkin ise şunları söyledi:
Ben küçük yaşlarda 4 numaralı formayı giyerdim. Anadolu Efes’te 4 numaralı formayı Doğuş Balbay giydiği için 44’ü seçtim. Bu durum, taraftarların bana “Malatyalı” demesini sağladı. Aramızdaki bu bağ için hem taraftarlarımıza hem de kulübüme çok teşekkür ederim. Gelecek dönemde kendisi de bir Malatyalı olan anonsörümüz Mustafa Özben ile Malatya’ya gidip orada vakit geçirmeyi çok istiyorum.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.