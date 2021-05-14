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14 May 2021 - 17:14- Spor G: 14 May 2021 - 17:19

Anadolu Efes’in 44 numaralı Hırvat oyuncusu

Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın oyuncusu Krunoslav Simon,dijital ortamda taraftarlarla bir araya geldi.

FERDİ DURDU
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Malatya’nın plaka kodu olan 44 numaralı formayı giyen Hırvat oyuncu, Anadolu Efes taraftarının kendisine "Malatyalı" diye hitap etmesinden mutlu olduğunu dile getirdi.

Taraftarların bana “Malatyalı” demesi beni mutlu ediyor

diyen Simon,


Bu durum, taraftarlarla daha güçlü bağ kurmamı sağlıyor. Malatya’dan çok sayıda hediye de alıyorum. Bu durumun 44 numaralı formadan kaynaklandığını biliyorum

ifadelerini kullandı.

Krunoslav Simon, 44 numaralı formayı giymesine ilişkin ise şunları söyledi:


Ben küçük yaşlarda 4 numaralı formayı giyerdim. Anadolu Efes’te 4 numaralı formayı Doğuş Balbay giydiği için 44’ü seçtim. Bu durum, taraftarların bana “Malatyalı” demesini sağladı. Aramızdaki bu bağ için hem taraftarlarımıza hem de kulübüme çok teşekkür ederim. Gelecek dönemde kendisi de bir Malatyalı olan anonsörümüz Mustafa Özben ile Malatya’ya gidip orada vakit geçirmeyi çok istiyorum.
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14 May 2021 - 17:14 Malatya- Spor

Muhabir Ferdi Durdu

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