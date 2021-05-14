Süper Lig’de 41. hafta geride kalırken Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük 16 kez rakip fileleri havalandırdı. 33 yaşındaki futbolcu, ligin en çok gol atan yerli futbolcusu konumunda bulunuyor. Adem Büyük, 16 golün 9'unu penaltıdan kaydederken 3’de asist yaptı. Yeni Malatyaspor’da sosyal medya üzerinden Adem Büyük’ün lig karnesini paylaştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in milli takımın kamp kadrosunu açıklamasının ardından yapılan paylaşım dikkat çekerken, Yeni Malatyaspor paylaşımını 'Yorumsuz' açıklamasıyla yaptı.(İHA)
14 May 2021 - 17:09- Spor Güncelleme: 14 May 2021 - 17:13
Adem Büyük paylaşımı!
Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük’ün lig karnesini sosyal medya üzerinden paylaştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.