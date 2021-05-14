Yeniden karşı karşıya!

Yeni Malatyaspor ve Galatasaray daha öncesinde 7 kez karşı karşıya gelirken oynanan karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor 2 kez galip oldu 1 kez ise berabere kaldı. 8.kez karşı karşıya gelecek iki takımın müsabakası yarın saat 20.30’da Türk Telekom Stadyumu’unda oynanacak.