Yeni Malatyaspor ve Galatasaray daha öncesinde 7 kez karşı karşıya gelirken oynanan karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor 2 kez galip oldu 1 kez ise berabere kaldı. 8.kez karşı karşıya gelecek iki takımın müsabakası yarın saat 20.30’da Türk Telekom Stadyumu’unda oynanacak.
14 May 2021 - 16:05- Spor Güncelleme: 14 May 2021 - 17:05
Yeniden karşı karşıya!
Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 42. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.