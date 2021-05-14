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14 May 2021 - 12:39- Yaşam G: 14 May 2021 - 12:47

Unutulmaya yüz tutmuştu!

Malatya’nın yöresel lezzetlerinden olan ve son dönemlerde unutulmaya başlanan bilik ekmeği, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin çalışmalarıyla tekrar üretilmeye başlandı.
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Malatya’da asırlardır afiyetle tüketilen bilik ekmeği, son dönemde unutulmaya başlanmıştı. Battalgazi ilçesinde Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, bilik ekmeğinin üretimine yeniden başladı. Kadınlar tarafından doğal un, tereyağı, zeytinyağı, ev sütü ve ekşi ev mayası kullanılarak yapılan bilik ekmeği tandır fırında doğal yöntemlerle pişiriliyor. Bilik ekmeği, il dışındaki Malatyalılardan da oldukça rağbet görüyor.



“Buzluktan çıktığında 5 dakika dışarıda kalınca pamuk gibi oluyor”


Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyelerinden Nuray Bingöl, bilik ekmeğinin buzlukta saklanarak uzun bir süre tüketilebileceğini belirterek,

Bu işi severek yapıyorum, büyük annelerimizin zamanında yapılan nostalji ekmeğini tekrar gündeme getirip, herkesin tatmasını istedim. Komşular hep birlikte birbirimize yardım ederek yapıyoruz. En başta eşim olmak üzere annem, akrabalarım destek oldu. Biz de varız diye sesimizi duyurmak istedik. Buğday alıp değirmende öğütüp, doğal ekmek unu yaptırıyorum. Doğal tereyağı, doğal zeytinyağı, ev sütü ve ekşi ev mayası karışımıyla hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamur mayalandıktan sonra küçük bezeler halinde başlayıp merdane yardımıyla açma işlemini bitiriyoruz. Tandır pişirme işlemine geçiyoruz. Üzerine yumurta, bol susam ve isteyene de haşhaşlı, çörekli yapıyoruz. Pişirdikten sonra maşa yardımıyla çekip soğumaya bırakıyoruz. Ardından da paketliyoruz. Dışarıda en az 5-6 gün dayanma süreci var. Şehir dışına gönderiyorum, isteyenler buzlukta saklıyorlar. Buzluktan çıktığında 5 dakika dışarıda kalınca pamuk gibi oluyor

dedi.(İHA)
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14 May 2021 - 12:39 Malatya- Yaşam

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