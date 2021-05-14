Şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetin ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İnci ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Başkan Güder, ilk olarak 1993 yılında İstanbul’da, teröristlerle girdiği çatışmada Gazi olan, Polis Memuru Abdurrahman İnce’yi evinde ziyaret etti. Gazi İnce ve ailesiyle uzun süre sohbet eden ve herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Başkan Güder, ailenin bayramını tebrik etti. Bu ziyaretinden ardından Başkan Güder, 1996 yılında Şırnak Silopi’de terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yusuf Arkın’ın baba ocağını ziyaret etti. Başkan Güder, Şehit Yusuf Arkın’ı dualarla yad ederek, şehit ailesinin acısını paylaştı. 70 yaşındaki Şehit babası Mehmet Arkın ve ailesinin bayramını tebrik eden Başkan Güder, Şehit aileleri ve gazilerin her daim emrinde olduklarını belirtti.





“Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin”



Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehit babası Mehmet Arkın,

Ramazan bayramı nedeniyle misafirlerimiz bugün bizleri ziyaret ettiler. Hoş geldiler. Gelmelerini bekliyordum. Hepsini seviyorum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bugüne kadar ne tür sıkıntım varsa bizlerin yanında oldular. Bayram ziyaretleri bizleri mutlu etti

dedi. (İHA)