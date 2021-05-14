Busabah Malatya Busabah Malatya
14 May 2021 - 10:57- Gündem G: 14 May 2021 - 11:02

İkizler annesine kavuştu

Malatya’da prematüre olarak dünyaya gelen ikiz bebeğin korona virüs testi de pozitif çıktı. Yaklaşık 10 gündür covid 19 tedavisi uygulanan bebekler, bayramın ikinci gününde tamamlanan tedavilerinin ardından kavuştukları annelerine bayram sevinci yaşattı.
mask

Malatya’da yaşayan Rabia-Abdullah Çakmak çiftinin yaklaşık 50 gün önce ikiz kızları Nazlı ile Aslı dünyaya geldi. 36 haftalık olarak dünyaya gelen bebeklerin, 40. gününde korona virüse yakalandığı belirlendi. İkizler, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, anne ve babaları ise evde karantinaya alındı. Minik bebekler, tedavilerinin sürdüğü yaklaşık 10 gün boyunca annelerinden ayrı kaldı. İlk anneler günlerini de annelerinden uzak geçiren minikler, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde tamamlanan tedavilerinin ardından annelerine kavuştu.
İkizlerin tedavi edildiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi İclal Berber, bebeklerin korona virüs testlerinin pozitif olduğu andan itibaren bebeklere servisteki hemşirelerin annelik yaptığını kaydetti. Nazlı ve Aslı bebeğin sağlık durumlarının normale döndüğünü kaydeden Hemşire Berber, annelerine kavuşan bebeklerin bu saatten sonra daha iyi olacaklarına inandıklarını söyledi. Anne Çakmak da doğumdan 40 gün sonra korona virüs testlerinin pozitif çıktığını dile getirerek, yaşanan sürecin kendileri için çok zorlu geçtiğini kaydetti.
Çifte bayram sevinci yaşayan anne, doktor ve hemşirelerin sürekli görüntülü arayarak bebeklerini gösterdiğini, onların haklarını asla ödeyemeyeceklerini vurguladı. (İHA)
# haberler, haber, koronavirüs, ikizler, tedavi

14 May 2021 - 10:57 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şehitlikte hüzünlü bayram mask
Şehitlikte hüzünlü bayram
"Tohma’nın çehresi sosyal ve sportif yatırımlarla değişiyor” mask
"Tohma’nın çehresi sosyal ve sportif yatırımlarla değişiyor”
Ağbaba: Cumhur İttifakının babası ‘mafya’dır! mask
Ağbaba: Cumhur İttifakının babası ‘mafya’dır!
AŞI SIRASI ONLARDA mask
AŞI SIRASI ONLARDA
MEB AÇIKLADI mask
MEB AÇIKLADI
MALATYA'DA BAYRAM NAMAZI mask
MALATYA'DA BAYRAM NAMAZI
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkandan GEVREK bir sitem! mask
Başkandan GEVREK bir sitem!
DNA testi istedi mask
DNA testi istedi
“İKİNCİ BİR TAKIM DAHA ARMAĞAN EDECEĞİZ” mask
“İKİNCİ BİR TAKIM DAHA ARMAĞAN EDECEĞİZ”
“Çevre Mücadelesini Siyasetten Bağımsız Görüyoruz” mask
“Çevre Mücadelesini Siyasetten Bağımsız Görüyoruz”
Yeşilyurt Belediyespor yarı finalde mask
Yeşilyurt Belediyespor yarı finalde
Besta sakinleri kan bağışında bulundu! mask
Besta sakinleri kan bağışında bulundu!

GALERİ

Merkezde bayram yoğunluğu mask
Merkezde bayram yoğunluğu
“Dalda bir tek ürün kalmadı” mask
“Dalda bir tek ürün kalmadı”
ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ BAYRAM MESAJI mask
ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ BAYRAM MESAJI
Seyyar kalaycılık mask
Seyyar kalaycılık
Seyir halindeki otomobil yandı! mask
Seyir halindeki otomobil yandı!
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı mask
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL