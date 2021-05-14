İkizler annesine kavuştu

Malatya’da yaşayan Rabia-Abdullah Çakmak çiftinin yaklaşık 50 gün önce ikiz kızları Nazlı ile Aslı dünyaya geldi. 36 haftalık olarak dünyaya gelen bebeklerin, 40. gününde korona virüse yakalandığı belirlendi. İkizler, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, anne ve babaları ise evde karantinaya alındı. Minik bebekler, tedavilerinin sürdüğü yaklaşık 10 gün boyunca annelerinden ayrı kaldı. İlk anneler günlerini de annelerinden uzak geçiren minikler, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde tamamlanan tedavilerinin ardından annelerine kavuştu.

İkizlerin tedavi edildiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi İclal Berber, bebeklerin korona virüs testlerinin pozitif olduğu andan itibaren bebeklere servisteki hemşirelerin annelik yaptığını kaydetti. Nazlı ve Aslı bebeğin sağlık durumlarının normale döndüğünü kaydeden Hemşire Berber, annelerine kavuşan bebeklerin bu saatten sonra daha iyi olacaklarına inandıklarını söyledi. Anne Çakmak da doğumdan 40 gün sonra korona virüs testlerinin pozitif çıktığını dile getirerek, yaşanan sürecin kendileri için çok zorlu geçtiğini kaydetti.

Çifte bayram sevinci yaşayan anne, doktor ve hemşirelerin sürekli görüntülü arayarak bebeklerini gösterdiğini, onların haklarını asla ödeyemeyeceklerini vurguladı. (İHA)