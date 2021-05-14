Busabah Malatya Busabah Malatya
14 May 2021 - 10:47- Gündem G: 14 May 2021 - 10:55

“Afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hekimhan’da ceviz ağaçlarının yaşanan don felaketinden dolayı yandığını ifade ederek, “Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankasına olan borçları faizsiz olarak derhal ertelenmeli ve burası afet bölgesi ilan edilmelidir” dedi.

FERDİ DURDU
FERDİ DURDU Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Milletvekili Ağbaba, Malatya’da 9-10 Mayıs tarihlerinde yaşanan don felaketinden etkilenen Hekimhan ilçesinde Aşağı Saz, Basak, Güvenç, Hasançelebi, Kınık, Köylüköyü, Akmağara, Boğazgören, Sarıkız ve Yayladamı Mahallelerini ziyaret ederek, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ağbaba, Hekimhan’da yaptığı incelemeler sonrası yaptığı açıklamada,

Malatyalı çiftçilerimiz bu bayramı mutlu karşılayamadı. 9-10 Mayıs tarihlerinde yaşanan don felaketi nedeniyle tüm ürünler heba oldu. Devletin burayı afet bölgesi ilan etmesi, çiftçi borçlarının faizsiz ertelemesi ve mağduriyetleri gidermesi gerekiyor. Altında sanki ateş yakılmış gibi bir felaket yaşanmış. Bunu herkesin görmesi gerekiyor. Ağaçlarda yeşil renk uyanışı, canlanmayı, bereketi; sarı renk bir döngüyü, siyah renk de felaketi simgeler. Hekimhan'da maalesef bir felaket yaşanmış, tüm meyve ağaçları siyahlaşmış

ifadelerini kullandı.

Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Ağbaba,

Malatya çiftçisi ve üreticisi yıllardan beri bu ekonomiye katkıda bulunuyor. Ürettiği ürünüyle katkı sağlıyor. Hekimhan, özellikle Malatya ve bölgenin en çok ceviz üretildiği yer. Burada hiçbir şey kalmamış. Bu yöre cevizle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ceviz olmayınca çocuğuna ayakkabı alamayacak, Bağ-Kurunu yatıramayacak, düğününü yapamayacak, çocuğunu okula gönderemeyecek. Tamamen büyük bir mağduriyet var

ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ağbaba, yetkililere çağrıda bulunarak,

İlk yapılacak şey; çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankasına olan borçları derhal ertelenmelidir. İkincisi ise bu borçların faizsiz ertelenmesidir. Zaten faiz üzerine binmiş çiftçinin bunu ödeyecek gücü yok. Afet kapsamına alınması için üreticinin tüm varlığının yüzde 40’ını kaybetmesi gerekiyor. O da mümkün değil, o nedenle afet kapsamına alınırken bu şartlarda yumuşatılmalıdır. Kimin ağacı ve ürünü yanmışsa, devlet o üreticiye mutlaka destek vermelidir

diye konuştu.

Ağbaba, Malatya’da yaşanan don felaketi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) araştırma önergesi verdiğini hatırlatarak, bayram sonrası TBMM’de bir konuşma yaparak, konuyu Türkiye’ye duyuracağını da sözlerine ekledi.

# veli ağbaba, haberler, haber, kayısı, destek, don felaketi

14 May 2021 - 10:47 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Ağbaba: Cumhur İttifakının babası ‘mafya’dır! mask
Ağbaba: Cumhur İttifakının babası ‘mafya’dır!
AŞI SIRASI ONLARDA mask
AŞI SIRASI ONLARDA
MEB AÇIKLADI mask
MEB AÇIKLADI
MALATYA'DA BAYRAM NAMAZI mask
MALATYA'DA BAYRAM NAMAZI
Traktör ile otomobil çarpıştı 5 yaralı! mask
Traktör ile otomobil çarpıştı 5 yaralı!
15 bin adet alınacak! mask
15 bin adet alınacak!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkandan GEVREK bir sitem! mask
Başkandan GEVREK bir sitem!
DNA testi istedi mask
DNA testi istedi
“İKİNCİ BİR TAKIM DAHA ARMAĞAN EDECEĞİZ” mask
“İKİNCİ BİR TAKIM DAHA ARMAĞAN EDECEĞİZ”
“Çevre Mücadelesini Siyasetten Bağımsız Görüyoruz” mask
“Çevre Mücadelesini Siyasetten Bağımsız Görüyoruz”
Yeşilyurt Belediyespor yarı finalde mask
Yeşilyurt Belediyespor yarı finalde
Besta sakinleri kan bağışında bulundu! mask
Besta sakinleri kan bağışında bulundu!

GALERİ

Merkezde bayram yoğunluğu mask
Merkezde bayram yoğunluğu
“Dalda bir tek ürün kalmadı” mask
“Dalda bir tek ürün kalmadı”
ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ BAYRAM MESAJI mask
ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ BAYRAM MESAJI
Seyyar kalaycılık mask
Seyyar kalaycılık
Seyir halindeki otomobil yandı! mask
Seyir halindeki otomobil yandı!
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı mask
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL