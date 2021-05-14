14 May 2021 - 10:47- Gündem

“Afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hekimhan’da ceviz ağaçlarının yaşanan don felaketinden dolayı yandığını ifade ederek, “Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankasına olan borçları faizsiz olarak derhal ertelenmeli ve burası afet bölgesi ilan edilmelidir” dedi.