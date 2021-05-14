“Afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor”

Milletvekili Ağbaba, Malatya’da 9-10 Mayıs tarihlerinde yaşanan don felaketinden etkilenen Hekimhan ilçesinde Aşağı Saz, Basak, Güvenç, Hasançelebi, Kınık, Köylüköyü, Akmağara, Boğazgören, Sarıkız ve Yayladamı Mahallelerini ziyaret ederek, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ağbaba, Hekimhan’da yaptığı incelemeler sonrası yaptığı açıklamada,
Malatyalı çiftçilerimiz bu bayramı mutlu karşılayamadı. 9-10 Mayıs tarihlerinde yaşanan don felaketi nedeniyle tüm ürünler heba oldu. Devletin burayı afet bölgesi ilan etmesi, çiftçi borçlarının faizsiz ertelemesi ve mağduriyetleri gidermesi gerekiyor. Altında sanki ateş yakılmış gibi bir felaket yaşanmış. Bunu herkesin görmesi gerekiyor. Ağaçlarda yeşil renk uyanışı, canlanmayı, bereketi; sarı renk bir döngüyü, siyah renk de felaketi simgeler. Hekimhan'da maalesef bir felaket yaşanmış, tüm meyve ağaçları siyahlaşmış
ifadelerini kullandı.
Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Ağbaba,
Malatya çiftçisi ve üreticisi yıllardan beri bu ekonomiye katkıda bulunuyor. Ürettiği ürünüyle katkı sağlıyor. Hekimhan, özellikle Malatya ve bölgenin en çok ceviz üretildiği yer. Burada hiçbir şey kalmamış. Bu yöre cevizle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ceviz olmayınca çocuğuna ayakkabı alamayacak, Bağ-Kurunu yatıramayacak, düğününü yapamayacak, çocuğunu okula gönderemeyecek. Tamamen büyük bir mağduriyet var
ifadelerini kullandı.
Milletvekili Ağbaba, yetkililere çağrıda bulunarak,
İlk yapılacak şey; çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankasına olan borçları derhal ertelenmelidir. İkincisi ise bu borçların faizsiz ertelenmesidir. Zaten faiz üzerine binmiş çiftçinin bunu ödeyecek gücü yok. Afet kapsamına alınması için üreticinin tüm varlığının yüzde 40’ını kaybetmesi gerekiyor. O da mümkün değil, o nedenle afet kapsamına alınırken bu şartlarda yumuşatılmalıdır. Kimin ağacı ve ürünü yanmışsa, devlet o üreticiye mutlaka destek vermelidir
diye konuştu.
Ağbaba, Malatya’da yaşanan don felaketi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) araştırma önergesi verdiğini hatırlatarak, bayram sonrası TBMM’de bir konuşma yaparak, konuyu Türkiye’ye duyuracağını da sözlerine ekledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.