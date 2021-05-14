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14 May 2021 - 10:44- Asayiş G: 14 May 2021 - 10:57

Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 59 kişiye ceza kesildi

Malatya'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 59 kişiye 53 bin 100 lira ceza kesildi.

FERDİ DURDU
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 54 kişiye 48 bin 600 lira, maske takma kuralına uymayan 5 kişiye 4 bin 500 lira ceza kesildi. Emniyet ekiplerince, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 59 kişiye 53 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Ekipler ayrıca, kısıtlama kapsamında 729 işyeri ile 166 toplu taşıma ve ticari aracı (otobüs, taksi, servis) denetledi. Ekipler tarafından 2 işyeri ve 2 toplu taşıma ve ticari araca işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama kapsamında, maske takmama kuralına ilişkin bin 232, sosyal mesafe kuralına ilişkin bin 228 kişiyi kontrol ederken, maske takma kuralına uymayan 5 kişiye ceza kesildi.

Şuana kadar izolasyon ihlali sonucu bin 182 kişi yurda yerleştirildi. Şuanda 6 kişinin ise KYK yurtlarında karantinaya alındığı kaydedildi.
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14 May 2021 - 10:44 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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