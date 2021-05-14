Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in son videosuna açıklama!

Sedat Peker'in yayınladığı dördüncü videonun hedefinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vardı.
Sedat Peker, Soylu'nun kendisiyle ilgili
'Ben onu severim.'
dediğini iddia etti. Peker
Bu kadar kısa sürede ne değişti? Benim koruma polisimi sen vermedin mi?
dedi.
Bakan Soylu, Peker'in iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.
Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağır ifadelere yer vererek
Fare gibi kaçma
dedi.
Bakan Soylu yaptığı açıklamada
Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği, müptezel operasyon elemanına sesleniyorum: iddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.