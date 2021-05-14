14 May 2021 - 09:53- Gündem

Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in son videosuna açıklama!

Hakkında kırmızı bültenle ''Organize suç örgütü lideri'' olmak iddiasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker bir video daha yayınladı.