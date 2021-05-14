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14 May 2021 - 08:57- Gündem G: 14 May 2021 - 09:34

'Ben aşılıyım' videosuna büyük tepki!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak amacıyla kurduğu tanıtım hesabından bir video paylaşıldı. Paylaşılan videodaki o detay büyük tepki topladı.

Şafak Şahin
Şafak Şahin Tüm Haberleri
mask

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Go Türkiye' isimli tanıtım hesabından yayınlanan bir reklam videosunda turizm sektöründe çalışan insanların yüzlerindeki 'Keyfini çıkarın, ben aşılıyım' yazılı maskeler büyük tepki topladı.

Paylaşılan o videoya tepkiler yağmasından sonra yapılan paylaşım sosyal medya hesabından silindi.
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14 May 2021 - 08:57 Malatya- Gündem

Muhabir Şafak Şahin

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