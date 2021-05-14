14 May 2021 - 08:57- Gündem

'Ben aşılıyım' videosuna büyük tepki!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak amacıyla kurduğu tanıtım hesabından bir video paylaşıldı. Paylaşılan videodaki o detay büyük tepki topladı.