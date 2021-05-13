Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi açıklandı

Ülker stadında gerçekleşecek olan Genel Kurul Toplantısı 29-30 Mayıs'ta olacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ise sarı-lacivertli kulüp 5-6 Haziran'ı bekleyecek.

Sarı-Lacivertli kulübün internet sitesinden yaptığı açıklama ise şöyle,

Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde, saat 10.30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.



İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.



Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz.



Fenerbahçe Spor Kulübü