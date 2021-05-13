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13 May 2021 - 15:57- Spor G: 13 May 2021 - 16:09

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi açıklandı

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 29-30 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
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Ülker stadında gerçekleşecek olan Genel Kurul Toplantısı 29-30 Mayıs'ta olacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ise sarı-lacivertli kulüp 5-6 Haziran'ı bekleyecek.

Sarı-Lacivertli kulübün internet sitesinden yaptığı açıklama ise şöyle,

Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde, saat 10.30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.
 
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.
 
Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz.
  
Fenerbahçe Spor Kulübü
# fenerbahçe, Genel Kurul Toplantısı, ali koç

13 May 2021 - 15:57 Malatya- Spor

Muhabir Beyza Nur Gül

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