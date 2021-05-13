Süper Lig 42. hafta programında değişiklik yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 42. hafta müsabakalarının yeni programı şöyle:
15 Mayıs Cumartesi
18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman Stadyumu)
18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül Stadı)
18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi Stadı)
18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep Futbol Kulübü (Antakya Atatürk Stadı)
18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stat henüz belli değil)
18.00 Fraport-TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya Stadyumu)
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel Stadyumu)
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom Stadyumu)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.