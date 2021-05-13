Süper Lig 42. hafta programında değişiklik yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 42. hafta müsabakalarının yeni programı şöyle:

15 Mayıs Cumartesi

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman Stadyumu)

18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül Stadı)

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi Stadı)

18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep Futbol Kulübü (Antakya Atatürk Stadı)

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stat henüz belli değil)

18.00 Fraport-TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya Stadyumu)

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel Stadyumu)

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom Stadyumu)