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13 May 2021 - 15:41- Spor G: 13 May 2021 - 15:45

Süper Lig 42. hafta programında değişiklik yapıldı

2020-2021 sezonu Süper Lig 42. hafta müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı.

FERDİ DURDU
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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 42. hafta müsabakalarının yeni programı şöyle:

15 Mayıs Cumartesi
18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman Stadyumu)
18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül Stadı)
18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi Stadı)
18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep Futbol Kulübü (Antakya Atatürk Stadı)
18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stat henüz belli değil)
18.00 Fraport-TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya Stadyumu)
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel Stadyumu)
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom Stadyumu)

13 May 2021 - 15:41 Malatya- Spor

Muhabir Ferdi Durdu

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