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13 May 2021 - 15:39- Spor G: 13 May 2021 - 15:42

HYMS, PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig ekibi Helenex Yeni Malatyaspor, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

FERDİ DURDU
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları açıklandı. Buna göre, Yeni Malatyaspor, 11 Mayıs’ta Yeni Malatya Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor ile oynanan karşılaşmada, talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 11.05.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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13 May 2021 - 15:39 Malatya- Spor

Muhabir Ferdi Durdu

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