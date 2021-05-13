Gasp ve hırsızlık olaylarına karışan bir kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte güveni kötüye kullanma, açıktan hırsızlık ve gasp olaylarına karıştığı belirlenen R.D'yi Soykan Parkı civarında yakalayarak, gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.D'nin Osmaniye'de de benzer olaylardan 4 suç dosyası bulunduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin gönderilen bültende şu bilgiler yer aldı:
Olay 1:25/03/2021 günü İnönü Caddesinde bir Otobüs Durağında Meydana gelen cep telefonu hırsızlığı olayı
Olay 2:12/04/2021 günü Büyük Mustafapaşa Mahallesinde bir işyerinden güveni kötüye kullanmak suretiyle cep telefonu hırsızlığı olayı
Olay 3: 13/04/2021 günü Cezmi Kartay caddesinde bir işyerinden güveni kötüye kullanmak suretiyle cep telefonu hırsızlığı olayı
Olay 4:26/04/2021 günü Halep Caddesinde bir işyerinde meydana gelen cep telefonunu hırsızlığı olayı
Olay 5: 26.04. 2021 Günü Nuriye Mahallesinde bir işyerinde cep telefonunun gasp edilmesi olayı,
Olay 6: 27/04/2021 günü Turgut Temelli Caddesinde bir işyerinde Güveni Kötüye kullanma suretiyle cep telefonu hırsızlığı olayı
Yukarıda belirtilen olaylar ile ilgili olarak yapılan çalışmada ilimizde belirtilen tarihlerde 3 Güveni Kötüye kullanma, 2 Açıktan Hırsızlık ve 1 gasp olayını gerçekleştiren şüphelinin R. D. olduğu tespit edilmiş, Şüpheli 12.05.2021 günü Soykan Parkı civarında yakalanmış ayrıca şahsın Osmaniye ilinden benzer olaylardan 4 dosyadan firar olduğu tespit edilmiş konu ile ilgili tahkikata başlanmış, şahıs adli mercilerce tutuklanmıştır.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.