13 May 2021 - 13:21- Asayiş

Gasp ve hırsızlık olaylarına karışan bir kişi tutuklandı

Malatya'da hırsızlık ve gasp olaylarına karışan bir zanlı tutuklandı. Zanlının Osmaniye'de de benzer olaylardan 4 suç dosyası bulunduğu belirlendi.