Kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 2 iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Kavaklıbağ Mahallesi’nde bulunan bir işyerine düzenlediği operasyonda, kumar oynayan 4 kişiye, idari para cezası uygularken, kumar parası olan 120 TL’ye el koydu. Ekipler, işletme sahibi hakkında ise

‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak’ suçundan adli işlem yaptı.

Ekipler, Cezmi Kartay Caddesinde faaliyet gösteren isimsiz ve ruhsatsız işyerinde kumar oynayan 4 kişiye de idari para cezası uygularken, kumar parası olan 970 TL’ye el koydu. Ekipler, işletme sahibi hakkında ise ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak’ suçundan adli işlem yaptı.