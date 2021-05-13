Kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 2 iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Kavaklıbağ Mahallesi’nde bulunan bir işyerine düzenlediği operasyonda, kumar oynayan 4 kişiye, idari para cezası uygularken, kumar parası olan 120 TL’ye el koydu. Ekipler, işletme sahibi hakkında ise
‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak’ suçundan adli işlem yaptı.
Ekipler, Cezmi Kartay Caddesinde faaliyet gösteren isimsiz ve ruhsatsız işyerinde kumar oynayan 4 kişiye de idari para cezası uygularken, kumar parası olan 970 TL’ye el koydu. Ekipler, işletme sahibi hakkında ise ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak’ suçundan adli işlem yaptı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.