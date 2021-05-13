ŞEHİT OĞLUNA ŞİİR YAZDI

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde sabahın erken saatlerinde ay yıldızlı bayraklarla donatılan şehitliklere akın eden şehit yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Şahadet şerbetini tadan askerlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileleri, şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis Beşir Kurt’un babası Memet Kurt (88) sabahın erken saatlerinde oğlunun kabrini ziyaret etti. Acılı baba Memet Kurt, kabrinin başında şehit oğlu için yazdığı “Şehidim ben sana geldim” şiirini okudu. Baba Memet Kurt, “Ağlayarak düştüm yola, gözyaşımı sile sile, git vatana güle güle, şehidim ben sana geldim” dizeleriyle yaşadığı acıyı anlattı.