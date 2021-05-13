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13 May 2021 - 13:04- Gündem G: 13 May 2021 - 13:08

“6 yıldır bayramımız yoktur”

Gara şehidi Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ailesi Ramazan Bayramı’nın ilk gününü Malatya Şehitliği’nde geçirdi.

FERDİ DURDU
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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlerin kabirlerinde Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti.

Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ailesi de Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehit çocuklarının kabrini ziyarette bulunarak, dua etti.

Şehit Astsubay Çavuş Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey, çocuğunu genç yaşta toprağa verdiğini ifade ederek,

Genç yaşta toprağa verdik kuzumu, biz doymadık, ama toprak doyacak yavruma. Allah kimseye göstermesin, kimseye vermesin Cenab-ı Rabbim. Çok zor bir acı, yani anlatamam, çok zor bir acı. 6 yıldır bayramımız yoktu, bir bayramımız yoktu. Bu bayramda işte ilk bayramı, geldik yanına, Semih’imin ilk bayramı. Böyle olmamalıydı, geldik burada bayramlaşıyoruz, Semih’im ile

dedi.

Şehidin babası Gürsel Özbey ise

Biz o zamanda söylemiştik, demiştik ki, bizim için ne bayram, ne seyran, bizim için ölmek yok, her gün ağlıyorduk. İşte, şimdide gelmiş çocuğumuzun mezarı başında ağlıyoruz. Cenab-ı Allah demek ki böyle takdir etmiş, takdiri ilahi diyoruz. Bunu yapanların yanına Allah koymasın. Allah onların bin bir türlü belasını versin. Kahpelik yaptılar. Kahpeliğin sonu da ölümdür, İnşallah onlarında ölümlerini teker teker göreceğiz. Devletimiz bunu yapmaya muktedirdir. Devletimize güveniyoruz. Bizde Semih’imizin ilk bayramına geldik, bayramlaşıyoruz, Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Sözün bittiği yerdeyiz

diye konuştu.

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13 May 2021 - 13:04 - Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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