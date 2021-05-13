BAKAN AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tam kapanma sürecinde 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' kapsamında yapılan yardımı sosyal medya hesaplarından açıkladı.
Yanık,
Tam Kapanma Sosyal Yardım Programımız kapsamında, hane başı 1.100 TL olmak üzere 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik. Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadık.
dedi
Ayrıca 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bu süreçte hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Bakan Yanık
Bu kapsamda ise 1,4 milyon vatandaşımıza 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık
ifadelerini kullandı.
Yardım ödemelerinin ihtiyaç sahibi hanelerin Banka hesaplarına ve PTT Kartlarına yatırıldığını anımsatan Bakan Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunmayan veya PTT Kart kullanmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise ödemelerin Vefa Destek Grupları aracılığıyla konutlarında ulaştırıldığını söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.