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13 May 2021 - 11:28- Yaşam G: 13 May 2021 - 11:31

Yarım asırdır engelli kocası ve çocuklarına bakıyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Hamidiye Demir, yarım asırdır bıkmadan usanmadan engelli kocasına ve 3 çocuğuna bakıyor.
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Tecde mahallesinde yaşayan 7 çocuk annesi 66 yaşındaki Hamidiye Demir, sergilediği vefa örneğiyle takdir topluyor. Yaklaşık 51 yıl önce bir yastığa baş koyduğu zihinsel ve bedensel engelli kocasının tüm ihtiyaçlarını kendisi gideren Hamidiye Demir, 3'ü de zihinsel engelli doğan 3 çocuğunun da hizmetine yetişiyor. Engelli maaşları, komşularının ve hayırsverlerin desteği ile çocuklarını büyüten kadın, 21 yaşındaki Mustafa’yı, 26 yaşındaki Mehmet’i ve 28 yaşındaki Hasan’ı engellerine rağmen çok sevdiğini söyledi.


“Evlat sevgisi her şeyden önce gelir”


Hamidiye Demir, yaşadığı tüm zorluklara rağmen kocasını ve evlatlarını çok sevdiğini belirterek, haline şükrettiğini kaydetti. Engelli maaşlarının kesilmesi nedeniyle son dönemlerde geçim mücadelesi verdiklerini belirten Demir,

7 tane çocuğum var, 3 çocuğum engelli. Eşimde engelli. Hem 3 çocuk hem de eşim engelli. Çocuklarım havale geçirdiler, böyle oldular. Eşimi ablası damdan atmış, köydeyken. Kundaktayken atmışlar hastaneye getirmemişler. Kader getirdi, bizi birleştirdi. Takdir ilahi. Güzel geçiniyorduk ama maaşları vardı geçiniyorduk. Şimdi maaşları kesildi, alamıyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyoruz ama yinede şükür halimize. Çocuklarım Mustafa, Mehmet ve Hasan'ın zihinsel engelleri var ama kimseye zararları yok. Kendi hallerindeler. Ben hiçbir zaman çocukları bırakmayı düşünmedi. Bende Rabbimin korkusu var. Çocuklarını sokağa terk eden Rabbim ıslah eylesin. Evlat sevgisi bambaşka bir şey, her şeyden önce geliyor. Kimse anne ve baba sevgisi tatmadıysa, sakın evlenmesin. Ben hem çocuklarımı hem de kocamı çok seviyorum. Ölene kadar, gücüm yettiğince onlara bakmaya devam edeceğim. Kimseye muhtaç olmadan yaşamımızı sürdürmeye devam edeceğiz

diye konuştu.
Kalp hastası olduğunu da belirten Hamidiye Demir, tek isteğinin ise engelli çocukları için yeniden aylık bağlanması ve oturdukları evin tapusunun verilmesi olduğunu kaydetti.

(İHA)

13 May 2021 - 11:28 Malatya- Yaşam

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