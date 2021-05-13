Busabah Malatya Busabah Malatya
13 May 2021 - 11:26- Gündem G: 13 May 2021 - 11:28

Şehitlikte hüzünlü bayram

Malatya'da yaşayan şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Malatya Şehir Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti.
mask

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehit aileleri ve yakınlarının şehitlik ziyaretlerine izin verildi. Malatya’da da şehit aileleri bayramın birinci günü Malatya Şehir Mezarlığında bulunan Şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyen yakınları, mezarlara çiçek bıraktı.
Aileler, şehitlerin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyarak, dualar etti.

(İHA)

13 May 2021 - 11:26 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
15 bin adet alınacak! mask
15 bin adet alınacak!
Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Kızılay’dan mask
Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Kızılay’dan
“BAL” takımlar için “Zehir”e döndü mask
“BAL” takımlar için “Zehir”e döndü
“Onun Hikâyesi” ile tekerlekli sandalyeye kavuştular mask
“Onun Hikâyesi” ile tekerlekli sandalyeye kavuştular
Hekimhan’da cevizi don vurdu! mask
Hekimhan’da cevizi don vurdu!
FETÖ’nün izdivaççıları mask
FETÖ’nün izdivaççıları
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı mask
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı
Başkandan GEVREK bir sitem! mask
Başkandan GEVREK bir sitem!
YENİ MALATYASPOR RİZE'YE PATLADI! mask
YENİ MALATYASPOR RİZE'YE PATLADI!
DNA testi istedi mask
DNA testi istedi
“İKİNCİ BİR TAKIM DAHA ARMAĞAN EDECEĞİZ” mask
“İKİNCİ BİR TAKIM DAHA ARMAĞAN EDECEĞİZ”
“Çevre Mücadelesini Siyasetten Bağımsız Görüyoruz” mask
“Çevre Mücadelesini Siyasetten Bağımsız Görüyoruz”

GALERİ

Merkezde bayram yoğunluğu mask
Merkezde bayram yoğunluğu
“Dalda bir tek ürün kalmadı” mask
“Dalda bir tek ürün kalmadı”
ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ BAYRAM MESAJI mask
ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ BAYRAM MESAJI
Seyyar kalaycılık mask
Seyyar kalaycılık
Seyir halindeki otomobil yandı! mask
Seyir halindeki otomobil yandı!
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı mask
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL