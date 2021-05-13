Şehitlikte hüzünlü bayram

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehit aileleri ve yakınlarının şehitlik ziyaretlerine izin verildi. Malatya’da da şehit aileleri bayramın birinci günü Malatya Şehir Mezarlığında bulunan Şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyen yakınları, mezarlara çiçek bıraktı.

Aileler, şehitlerin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyarak, dualar etti.

(İHA)