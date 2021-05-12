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12 May 2021 - 21:58- Gündem G: 12 May 2021 - 22:12

Traktör ile otomobil çarpıştı 5 yaralı!

Malatya’da, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

FERDİ DURDU
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Alınan bilgiye göre kaza, Havalimanı yolu Özal Mahallesi girişinde meydana geldi. Traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
# son dakika, kaza

12 May 2021 - 21:58 Malatya/ Yeşilyurt- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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