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12 May 2021 - 15:21- Spor G: 12 May 2021 - 15:31

İNGİLTERE İSTEMEDİ,FİNAL MAÇI TÜRKİYE'DEN ALINDI!

Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı. Final maçı Porto'nun stadı Estadio Dragao'da oynanacak.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
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Türkiye, İngiltere tarafından kırmızı listeye alındığı için Şampiyonlar Ligi finaline gidecek futbolcuların, idarecilerin ve taraftarların hükümet tarafından belirlenecek olan otelde 10 gün kalması gerekiyordu. İngiltere hükümetinin UEFA ile yaptığı görüşmeler neticesinde Şampiyonlar Ligi Finalinin Türkiye'den alındığı bildirildi.

İngiliz Futbol Federasyonu karşılaşmanın Covid’ten dolayı maçın ülkelerinde oynanması için UEFA'ya başvurmuştu.

12 May 2021 - 15:21 Malatya- Spor

Muhabir Beyza Nur Gül

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