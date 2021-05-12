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12 May 2021 - 15:18- Yaşam G: 12 May 2021 - 15:25

Horata yenileniyor!

Horata parkında mesire alanı yenilenecek.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "HORATA PARKI MESİRE ALANI YENİLEME yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. "denildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
# için, ile, basın, ilan.gov.tr, açık ihale usulü

12 May 2021 - 15:18 Malatya- Yaşam

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