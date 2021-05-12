15 bin adet alınacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "SOĞUK SU SAYACI ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 15 bin 000 adet soğuk su sayacı" bilgileri yer aldı.

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