İcradan fabrika satılık!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Fatih mahallesi, 143 ada, 29 nolu parselde kayıtlı 5.608,00 m², ana taşınmaz niteliği bir katlı Fabrika Binası , Ofis Binası ve arsası olan taşınmazdır. Tam hissedir. Taşınmaz Malatya ili 1. Organize Sanayi bölgesinde yer almaktadır. Taşınmaz arsası ve üzerindeki fabrikası bitişik parsel olan 143 A 32 Parsel ve üzerindeki fabrika binası ile birleştirilmiş olarak kullanıldığı görülmüştür." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.