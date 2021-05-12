İcradan fabrika satılık!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Fatih mahallesi, 143 ada, 29 nolu parselde kayıtlı 5.608,00 m², ana taşınmaz niteliği bir katlı Fabrika Binası , Ofis Binası ve arsası olan taşınmazdır. Tam hissedir. Taşınmaz Malatya ili 1. Organize Sanayi bölgesinde yer almaktadır. Taşınmaz arsası ve üzerindeki fabrikası bitişik parsel olan 143 A 32 Parsel ve üzerindeki fabrika binası ile birleştirilmiş olarak kullanıldığı görülmüştür." bilgileri yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.