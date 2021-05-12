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12 May 2021 - 15:03- Ekonomi G: 12 May 2021 - 15:10

İcradan fabrika satılık!

Malatya Yeşilyurt, Fatih Mahallesinde komple fabrika ve arsası icradan satılığa çıkarıldı.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Fatih mahallesi, 143 ada, 29 nolu parselde kayıtlı 5.608,00 m², ana taşınmaz niteliği bir katlı Fabrika Binası , Ofis Binası ve arsası olan taşınmazdır. Tam hissedir. Taşınmaz Malatya ili 1. Organize Sanayi bölgesinde yer almaktadır. Taşınmaz arsası ve üzerindeki fabrikası bitişik parsel olan 143 A 32 Parsel ve üzerindeki fabrika binası ile birleştirilmiş olarak kullanıldığı görülmüştür." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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12 May 2021 - 15:03 Malatya- Ekonomi

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