“Dalda bir tek ürün kalmadı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 10 Mayıs gecesi Hekimhan, Kuluncak, Darende, Akçadağ ve Yazıhan’da, 11 Mayıs gecesi ise Doğanşehir ve Arguvan’ın bazı bölgelerinde zirai don yaşandığını kaydederek,

Malatya’nın pek çok bölgesinde 9 Mayıs’ı 10 Mayıs’a bağlayan gece hava sıcaklığının düşmesi sebebiyle kayısı meyveleri dondan ciddi şekilde zarar görmüştür. Şiddetli fırtına dallardaki kayısının bir kısmının dökülmesine sebep olurken, gecenin ilerleyen saatlerinde özellikle Hekimhan, Darende ve Kuluncak ilçelerinde yaşanan don felaketinin kayısının yüzde 80-90’ını imha etmiştir. Akçadağ ve Yazıhan İlçelerinin yüksek bölgelerinde de donun zarara yol açtığı, pek çok ilçede kayısının yanı sıra ceviz, badem, elma, armut ağaçlarının da büyük zarar gördüğü belirtilmektedir

dedi.

Milletvekili Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve partililerin katılımıyla il binasında basın toplantısı düzenleyerek, hem Malatya hem de Türkiye gündemini değerlendirdi.

Ağbaba, 9 ve 10 Mayıs gecelerinde Malatya’da don olayının yaşandığını kaydederek,

Malatya’da 23 Nisan’a kadar kayısını, çiftçi rahat uyuyamazdı. 23 Nisan’ı atlatınca ‘kurtardım’ der, gider yatırım yapardı. Şimdi de öyle yaptı ama 9 ve 10 Mayıs geceleri Malatya olağanüstü bir felaket yaşadı

dedi.

Milletvekili Ağbaba, dondan etkilenen ilçe ve mahallelerle ilgili şu bilgileri verdi:



Hekimhan merkezi, Güzelyurt, Girmana ve Kocaözü’nün bazı bölgeleri hariç geri kalan mahallelerin tamamında, Kuluncak’ın tüm mahallelerinde, Darende’nin önceden zarar gören Tohma kıyıları hariç 1400-1700 rakımlı kayısı bahçelerinde, Akçadağ’ın Kürecik, Esenbey, Taşolar ve yüksek bölgelerde, Yazıhan’ın Kurşunlu, Tahtalı, Epreme başta olmak üzere 1200-1300 rakımlı yerlerde büyük kayıplar yaşandığını belirtilmektedir. Ayrıca 11 Mayıs gecesi Doğanşehir İlçesi’nin tamamında don nedeniyle sebze ve tütün sedirleri ile ceviz fidanlarının yandığı ifade edilmektedir. Yine 11 Mayıs gecesi Arguvan’da üzeri Güngören, Kömürlük, Gürge başta olmak üzere 1250 rakım ve üzeri mahallelerde ceviz, badem ve kayısıda kısmi zarara yol açtı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ın Hekimhan, kendisinin ise Darende’de incelemelerde bulunduğunu aktaran Ağbaba, aynı manzaraları gördüklerini; kayısının tamamen, cevizin ise ağacıyla birlikte yandığını kaydetti.

“Bir afetle karşı karşıyayız” diyen Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:



Olayı duyar duymaz hem belediye başkanlarımız hem de il örgütümüz inceleme için o bölgelere gittiler. Meclis’e araştırma önergesi sunduk. Önümüzdeki haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bunu gündeme getireceğiz, takipçisi olacağız. Malatya’da kayısı, ceviz, elma, sebze dalda yenilebilecek bir tek ürün kalmadı. Mutlaka bu konuda devletin tedbir alması gerekiyor.

Ağbaba, Afet Yasası’nın yumuşatılması gerektiğini kaydederek, üretici için toplam mal varlığının yüzde 40’ını kaybetme şartının konulduğunu, destek verilmediği takdirde çiftçinin bu yıl aç kalacağını belirtti.

Üreticilerin borçlarını ödeyecek takatlerinin kalmadığını ifade eden Ağbaba,

Pandemi nedeniyle zaten büyük sıkıntılar yaşayan üreticiler yaşanan don olayı sonrası borçlarını nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünmeye başlamıştır. Dondan etkilenen üreticilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve T.C. Ziraat Bankası’na olan borçlarının faizlerinin silinmesi, anaparanın ise faizsiz bir şekilde taksitlere bölünmesi şarttır. Geldiğimiz gün çiftçinin, esnafın bütün faiz borçlarını sileceğimizi taahhüt ediyoruz. Bunun yanında borçlarını yapılandıracağız. Borçlar faizsiz ertelenmelidir. Malatya’nın hak ve hukukuna sahip çıkıp, konuyu mecliste de gündeme getireceğiz

diye konuştu.

Ağbaba, CHP eski Kale İlçe Başkanı hakkında çıkan tecavüz iddialarına ilişkin bir gazetecinin yönelttiği soruya,

İsmi geçen şahsın bu olayla ilgisinin olmadığını beyan eden bir ifade ortaya çıktı ama biz olayı duyar duymaz partimizle ilişkisini kestik. Savcıları göreve davet ettik ve bu olayı takip edeceğiz. Biz, mağdurun yanındayız. Eski ilçe başkanı o konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Kim tacizcinin yanındaysa, Allah onun belasını versin. Ama kim iftira atıyorsa, Allah onunda belasını versin. AKP İl Başkanı, biz işlem yapmış, görevden almışız, bir gün sonra yapacağı açıklamayı bir gün önce yapıyor ve “günlerdir ses çıkmıyor” diyor. Ses çıkarmayanın da, iftira atanında Allah belasını versin. Bir siyasetçiyle karşı karşıya değiliz. Bir trolle karşı karşıyayız. Tweet atan milletvekiline söylüyorum; siz milletvekilisiniz, trol değilsiniz. Sen eski bakansız, sana yakışıyor mu, trollük yapmak? Sen eski genel başkan yardımcısısın sana trollük yapmak yakışıyor mu? Herkes aynaya baksın. Oğlan çocuklarına tecavüz ederken yakalanıp gönderilenlere sahiplik etmeyiniz. Oğlan çocuklarına tecavüz ederken yakalananların bizimle resmi yok. Aynaya bakın, utanın. Bu olayın takipçisi olacağız

şeklinde cevap verdi.

Milletvekili Ağbaba, Malatyalıların Ramazan Bayramı’nı da kutlayarak, pandemi sürecinin en kısa sürede atlatmayı temenni etti.