Malatya’da Covid-19 denetimleri aralıksız sürdürülmeye devam ediyor. İl genelinde son 2 gün içerisinde gerçekleştirilen Covid-19 denetimlerinde maske takmayan 20 şahsa 18 bin TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edem 147 şahsa 132 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. Denetlenen 2 bin 268 iş yerinden 43 iş yerine de kurallara uymamaktan işlem yapıldı. Covid-19 izolasyonunu ihlal eden 4 şahsında KYK yurtlarında karantinası devam ediyor.(İHA)
12 May 2021 - 13:10- Gündem Güncelleme: 12 May 2021 - 13:28
CEZA YAĞDI!
Malatya’da Covid-19 tedbirleri kapsamında son 2 günde maske takmayan 43 şahsa ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 147 şahsa toplamda 150 bin 300 TL ceza uygulandı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.