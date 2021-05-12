Yeni Parti Çin aşısı Türkiye’ye geldi!

Sinovac’ın koronavirüs aşılarını taşıyan uçak Türkiye’ye geldi

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Yapılan bu sevkiyatla CoronaVac aşısı birkaç hafta aradan sonra tekrardan Türkiye’ye ulaşmış oldu.