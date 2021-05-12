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12 May 2021 - 12:39- Gündem G: 12 May 2021 - 12:43

Türkiye’ye üretim lisansı verdi!

Sinovac CEO’su Yin Weidong Blommberg’e verdiği bir söyleşide aralarında Türkiye’nin de bulunduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini açıkladı.

Şafak Şahin
Şafak Şahin Tüm Haberleri
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Türkiye ile beraber Brezilya, Endonezya, Malezya ve Mısır’a da aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verildiği belirtildi.

Sinovac CEO’su Yin Weidong Brezilya, Endonezya ve Türkiye’ye nüfusun yüzde 20’sini aşılamaya yetecek aşı sağladıklarını ama bunu yeterli olmadığını belirtti.
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12 May 2021 - 12:39 Malatya- Gündem

Muhabir Şafak Şahin

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