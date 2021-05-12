Türkiye’ye üretim lisansı verdi!

Türkiye ile beraber Brezilya, Endonezya, Malezya ve Mısır’a da aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verildiği belirtildi.

Sinovac CEO’su Yin Weidong Brezilya, Endonezya ve Türkiye’ye nüfusun yüzde 20’sini aşılamaya yetecek aşı sağladıklarını ama bunu yeterli olmadığını belirtti.