“BAL” takımlar için “Zehir”e döndü

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, BAL müsabakaları yeni bir statü ve gruplandırma ile oynanacak.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2020-2021 Sezonu BAL müsabakalarının statüsü belirlenmiş, gruplandırılması ve fikstür çekimi tamamlanmışken TFF Sağlık Kurulu, kovid-19 nedeniyle 9 Nisan tarihinde şartların elverişli olmamasından dolayı lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda görüş birliğine vararak ligin Mayıs ayının son haftasına kadar oynatılmaması kararı almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan 17 günlük tam kapanma kararı verilmesi ve bu dönemde takımların antrenman yapmalarının durdurulması BAL müsabakalarının başlama tarihini Haziran ayının birinci haftasına çekti.

TFF’den yapılan açıklamada, “Gelinen süreçte, sezon sonunun yaklaşmış olması, sıcakların başlaması, Covid-19 riskinin devam etmesi nedeniyle bazı kulüplerin BAL'da oynama haklarını kaybetmeden bu sezon oynamama taleplerini, bazı kulüplerin de sıkıştırılmış bir takvim ile ligin yeni bir statüyle oynatılması taleplerini dikkate alan Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin lige katılıp katılmama kararını belirli kıstaslar koyarak kulüplere bırakmıştır” denildi.