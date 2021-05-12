“Onun Hikâyesi” ile tekerlekli sandalyeye kavuştular

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde Malatya Beydağı Gençlik Merkezi ile Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa ''Onun Hikâyesi'' projesi gerçekleştirildi.
Proje kapsamında, engelli vatandaşlara ulaştırılmak üzere 15 akülü sandalye, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'ın da katılımıyla 10 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Ahmet amcaya da tekerlekli sandalyesi ulaştırıldı.
Ahmet amca ve eşinin yaşadığı mutluluk herkesi duygulandırdı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.