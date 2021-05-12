“Onun Hikâyesi” ile tekerlekli sandalyeye kavuştular

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde Malatya Beydağı Gençlik Merkezi ile Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa ''Onun Hikâyesi'' projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, engelli vatandaşlara ulaştırılmak üzere 15 akülü sandalye, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'ın da katılımıyla 10 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Ahmet amcaya da tekerlekli sandalyesi ulaştırıldı.

Ahmet amca ve eşinin yaşadığı mutluluk herkesi duygulandırdı.