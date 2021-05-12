Busabah Malatya Busabah Malatya
12 May 2021 - 10:54- Gündem G: 12 May 2021 - 11:04

“Onun Hikâyesi” ile tekerlekli sandalyeye kavuştular

Malatya Beydağı Gençlik Merkezi ile Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği ''Onun Hikâyesi'' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi engellilere akülü tekerlekli sandalye ulaştırıldı.

Şafak Şahin
Şafak Şahin Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde Malatya Beydağı Gençlik Merkezi ile Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa ''Onun Hikâyesi'' projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, engelli vatandaşlara ulaştırılmak üzere 15 akülü sandalye, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'ın da katılımıyla 10 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Ahmet amcaya da tekerlekli sandalyesi ulaştırıldı.

Ahmet amca ve eşinin yaşadığı mutluluk herkesi duygulandırdı.
# tekerlekli sandalye, Yardım, engelli, haberler, haber

12 May 2021 - 10:54 Malatya- Gündem

Muhabir Şafak Şahin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kernek Meydanı Çalışmaları Devam Ediyor mask
Kernek Meydanı Çalışmaları Devam Ediyor
Battalgazi’den Filistin’e selamlı destek mask
Battalgazi’den Filistin’e selamlı destek
DNA testi istedi mask
DNA testi istedi
“DURUM ÇOK CİDDİ” mask
“DURUM ÇOK CİDDİ”
Malatyalılardan İsrail’e tepki ‘Mescid-i Aksa’ya destek konvoyu mask
Malatyalılardan İsrail’e tepki ‘Mescid-i Aksa’ya destek konvoyu
Hekimhan güne zirai donla uyandı mask
Hekimhan güne zirai donla uyandı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı mask
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı
Semt pazarları hangi gün, nerede kuruluyor? mask
Semt pazarları hangi gün, nerede kuruluyor?
“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır” mask
“Aramızda herhangi bir gönül bağı ya da cinsel ilişki olmamıştır”
Ağbaba’dan zehir zemberek sözler! Sen gençlik kollarına bak! mask
Ağbaba’dan zehir zemberek sözler! Sen gençlik kollarına bak!
YENİ MALATYASPOR RİZE'YE PATLADI! mask
YENİ MALATYASPOR RİZE'YE PATLADI!
Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur mask
Kiraz: Ahlaksızdır, şerefsizdir, namussuzdur

GALERİ

Seyyar kalaycılık mask
Seyyar kalaycılık
Seyir halindeki otomobil yandı! mask
Seyir halindeki otomobil yandı!
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı mask
Bekir Kaya son yolculuğuna uğurlandı
4 ASIRLIK ANIT ÇINAR! mask
4 ASIRLIK ANIT ÇINAR!
“Kalemimi kadından yana tutuyorum” mask
“Kalemimi kadından yana tutuyorum”
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı mask
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL